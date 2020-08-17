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Son dakika haber... Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Son dakika haberlerine göre Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 1,970 doları aşarken, Brent petrol de erken saatlerde ulaştığı 46 doların üzerinde tutunuyor.

Son dakika haber... Petrol ve altın fiyatları yükseldi
17.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:36

Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından 2,075.19 dolarlık yeni zirvesinden sert düşen altın yeniden yükselişe geçip 1,970 doları aşarken, Brent petrol de erken saatlerde ulaştığı 46 doların üzerinde tutunuyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Özellikle Rusya'dan gelen aşı haberinin ardından sert değer kayıplarına maruz kalan ons altın geri çekilmelerin alım fırsatı olarak görülmesiyle yönünü yeniden yukarı çevirmeyi başardı" dedi ve ekledi:

"Teknik açıdan ise şimdilik görünüm çok fazla değişmiş değil. Son dönemdeki geri çekilmenin yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 1,960 doların aşılması ise daha pozitif bir tablo oluşmasına katkı sağlayabilir. "Diğer taraftan ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ise altın fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturmadığını görüyoruz. "Bu durumu tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahındaki artışın bir sonucu olmaktan ziyade hazine ihalelerine gelen talebin düşük olması ile açıklamak mümkün."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.48 artışla 46.16 dolar,Batı Teksas yüzde 0.52 artışla 42.75 dolar,altın yüzde 1.71 artışla 1,977.03 dolar,gümüş yüzde 3.68 artışla 27.39 dolar,bakır yüzde 0.55 düşüşle 6,365.50 dolar,platin yüzde 0.90 artışla 955.40 dolar,paladyum yüzde 2.99 artışla 2,191.23 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 469 lira, çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3,087 liradan satılıyordu.Troy Kıymetli Madenler'in analzinde altının geçen hafta sert bir satış dalgasını yaşadığı bir haftayı geride bırakırken, "zor olsa da" 1,900 dolar/onsun üzerinde seansı tamamlamayı başardığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Haftaya 2,035 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, uzun zamandır beklenen düzeltme hareketini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. "Dokuz haftadır üst üste yeşilde kapatan sarı maden, geçtiğimiz hafta Rusya'nın aşıyı bulduğunu iddia etmesinin ardından sert bir satış dalgasına kapıldı. "Piyasalardaki risk iştahını artıran haber akışı sonrası, ABD 10 yıllık tahvilinde yüzde 0.7 seviyesi aşılarak son bir ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. "Altın ise 1,862 dolar/onsa kadar çekilerek haftanın en düşük seviyesini kaydetti. "Tepki alımlarının da etkisiyle toparlanma yönünde hareket eden sarı maden, 1,944 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 4.4 kayıp yaşamış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde sert satıcılı geçirdiği bir haftayı geride bıraktı ve 28.30 dolar/ons seviyesinden başladığı haftada 5 dolar/onsluk bir geri çekilme yaşadı; 23.44 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti. "Haftalık seans sonunda toparlanmaya çalışan beyaz maden, 26.44 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve önceki haftaya kıyasla yüzde 6.5 değer kaybıyla haftayı tamamladı. "Gümüş ve altına kıyasla daha az kayıp yaşadığı bir haftayı geride bırakan platin, 964 dolar/ons seviyesinden başladığı haftalık seansı 942 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 2.2 kaybı hanesine yazmış oldu. "Paladyum ise haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, yukarı yönlü hareketi etme potansiyeline dair önemli bir sinyal vermiş oldu. Haftayı 2,128 dolar/onstan tamamlayan paladyum önceki haftaya kıyasla yüzde 1.6 değer kaybetti."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası, geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek kıymetli maden fiyatlarından nasibini alırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 5-6 dolar/onsla gerçekleşti. "Borsa İstanbul'da toplamda 19,469 kg altın, 25,112 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

 


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Kaynak: DHA

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