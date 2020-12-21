Son dakika haber: Petrol talebinde toparlanma üç yıl sürebilir

Son dakika haber... Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.

Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.

Coronüvirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde oumsuz etki yarattığına işaret etti.

Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ik dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.Açıklamasında petrol üreticisi ülkeleri üretimdeki çok hızlı bir artışın "bolluğa" yol açabileceği uyarısı yapan Novak, üretimin yalnızca talebin gerektirmesi durumunda artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı