Son dakika haber... Petrol piyasaları için en kötü geride kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Petrol piyasaları için en kötü geride kaldı

06.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:15
Son dakika haber... Petrol piyasaları için en kötü geride kaldı

Bir son dakika haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlardaki sert düşüşleri anımsatarak, petrol fiyasaları için "en kötüsünün geride kaldığını" vurguladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlardaki sert düşüşleri anımsatarak, petrol fiyasaları için "en kötüsünün geride kaldığını" vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Novak, "Petrol piyasalarında aralıksız bir toparlanmaya tarık oluyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi kaynaklı ekonomik kısıtlamaların günün birinde sona ereceğini ve OPEC+ grubunun da doğru yoldu olduğunu vurgulayan Novak, küresel düzeyde aşılama çalışmalarının yoğun olarak sürdüğünü ve giderek yeni aşamalara ulaştığını anımsattı.Novak, bununla birlikte petrol piyasalarının hala "kırılgan" olduğuna işaret ederek, bu nedenle OPEC+ grubunun adımlarını dikkatli atması gerektiği uyarısı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Cemal Hünal Prens Harry Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Güven Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Petrol piyasaları için en kötü geride kaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 13:29:33. #1.14#
title