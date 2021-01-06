Son dakika haber... Petrol piyasaları için en kötü geride kaldı

Bir son dakika haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlardaki sert düşüşleri anımsatarak, petrol fiyasaları için "en kötüsünün geride kaldığını" vurguladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında fiyatlardaki sert düşüşleri anımsatarak, petrol fiyasaları için "en kötüsünün geride kaldığını" vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Novak, "Petrol piyasalarında aralıksız bir toparlanmaya tarık oluyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi kaynaklı ekonomik kısıtlamaların günün birinde sona ereceğini ve OPEC+ grubunun da doğru yoldu olduğunu vurgulayan Novak, küresel düzeyde aşılama çalışmalarının yoğun olarak sürdüğünü ve giderek yeni aşamalara ulaştığını anımsattı.Novak, bununla birlikte petrol piyasalarının hala "kırılgan" olduğuna işaret ederek, bu nedenle OPEC+ grubunun adımlarını dikkatli atması gerektiği uyarısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı