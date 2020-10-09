Son dakika haber | Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı iki ay süreyle ertelendi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile Petrol-İş Sendikasının Mersin ve Adana'daki grev kararı "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi.