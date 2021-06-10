Son dakika haber: Petlas, en değerli marka sıralamasında yükseldi
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Son dakika haber: Petlas, en değerli marka sıralamasında yükseldi

Son dakika haber: Petlas, en değerli marka sıralamasında yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu ve en değerli 100 markası sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.

Petlas, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu ve en değerli 100 markası sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırmasında 11 sıra yükselerek 59'uncu yer aldı.

Petlas, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda 82'nci sıraya yükselmesinin ardından küresel sağlık krizinin tüm dünyada marka performanslarını olumsuz etkilediği bir dönemde, marka değerini de yükseltme başarısı gösterdi.

Brand Finance'nin Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları araştırması, yıllık olarak hazırlanıyor. Araştırmada, Türkiye'nin tüm sektörlerden en güçlü ve değerli 100 markasının yıllık performansı değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas'ın; sektörünün lideri olduğu Ar-Ge alanındaki yatırımlar, organizasyonel ve endüstriyel yatırımların yanı sıra marka yatırımlarına da önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücü ile Türkiye'nin lastik markası kimliğini gururla taşıyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde rekabet gücümüz her gün artış gösteriyor. Ülkemizde tüketicilerin bizlere olan güveni ve dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde güçlü bir marka olarak Türkiye'yi temsil etmek, bizlere gurur veriyor; daha da iyi olma azmimizi ateşliyor. Bu başarıyı, tüm Petlas ve AKO Grup çalışanları, iş ortaklarımız, markamızı tercih eden tüketicilerimiz ve kurumsal müşterilerimizle paylaşıyor ve her birine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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