Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
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Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'de, annesi uyurken evden çıkan 6 yaşındaki Kerem Mutlu, yolu kaybedince marketten çıkan Kadriye Polat'ın peşine takıldı.

DÜZCE'de, annesi uyurken evden çıkan 6 yaşındaki Kerem Mutlu, yolu kaybedince marketten çıkan Kadriye Polat'ın peşine takıldı. Polat küçük çocuğu polis ekibine teslim etti. Ailesiyle irtibata geçen polis, çocuğu teslim etmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olay öğleden sonra, Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye Polat marketten çıkarak eczaneye gittiği sırada arkasından bir çocuğun geldiğini fark etti. Polat, çocuğa adını ve nerede oturduğunu sordu. Adının Kerem Mutlu (6) olduğunu öğrendiği çocuğun nerede oturduğunu öğrenemeyen Kadriye Polat, durumu polise bildirdi. Polis ekibi, çocukla ilgilenerek, 'Annen nerede' Annen ile babanı çağıralım gelsin.? dedi. Kerem annesinin evde dinlendiğini belirtti. Kadriye Polit, polis memurları gelinceye kadar

Küçük çocuğun peşine takıldığını söyleyen Kadriye Polat, 'Eczanede ilaç hazırlatacaktık. Vakit geçsin diye markete gittik. Ondan sonra dönüşte de çocuk arkamızdan geldi. 'Beni babaanneme götürün' dedi. Adını sordum, babaannesinin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştım. Tam adresi bilmediği için polisi aramamız gerektiğini düşündük.' dedi.

Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
Son dakika haberleri | DÜZCE PEŞİNE TAKILAN ÇOCUĞU POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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