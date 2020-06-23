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Son dakika haber | Pesaro'da Jasmin Repesa dönemi

Son dakika spor haberine göre İtalya 1. Basketbol Ligi ekibi Pesaro, başantrenörlüğe Giancarlo Sacco'nun yerine Jasmin Repesa'yı getirdi.

Son dakika haber | Pesaro'da Jasmin Repesa dönemi
23.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:44

İtalya 1. Basketbol Ligi ekibi Pesaro, başantrenörlüğe Giancarlo Sacco'nun yerine Jasmin Repesa'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Repesa ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Başantrenörlük kariyerine 1995'te başlayan Repesa, milli takımlarda Hırvatistan ve Bosna Hersek, kulüp kariyerinde Cibona, TOFAŞ, Split, Slask, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Benetton Treviso, Unicaja Malaga, Cedevita, AX Armani Exchange Olimpia Milan ve Buducnost VOLI ekiplerini çalıştırdı.

Repesa, Hırvatistan'da 6, Türkiye ve İtalya'da ise ikişer lig şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

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