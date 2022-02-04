Son dakika... Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı, Saim Sevinç - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre - Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü Peru'nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

- Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü

LİMA - Peru'nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Peru'nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü. Kazanın ardından olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.

Son dakika... Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü

Son dakika... Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü

Son dakika... Peru'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

Pilot, Uçak, Peru, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title