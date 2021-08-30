Son dakika haber... Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu
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Son dakika haber... Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu

Son dakika haber... Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, 50 kişi kayboldu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, en az 50 kişi kayboldu.

Güney Amerika ülkesi Peru'da iki teknenin çarpışması sonucu 20 kişi öldü, en az 50 kişi kayboldu.

Peru basınında çıkan habere göre, Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nde bir yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.

Kazada, 20 kişi öldü, kaybolan 50'den fazla kişi aranıyor.

Yetkililer, kaza yapan teknelerin içinde 80 yolcunun olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından kendi çabalarıyla kıyıya çıkan yolcular, teknelerde 20 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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