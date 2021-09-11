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Son dakika haber... Peru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Peru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü

Gelen son dakika haberine göre Peru'da 1992'de yakalan ve Aydınlık Yol örgütünün kurucusu olarak bilinen Abimael Guzman, cezaevinde yaşamını yitirdi.

Peru'da 1992'de yakalan ve Aydınlık Yol örgütünün kurucusu olarak bilinen Abimael Guzman, cezaevinde yaşamını yitirdi.

Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) başkanı Susana Silva, açıklamasında, uzun süredir sağlık problemleri bulunan Guzman'ın, Callao kentindeki hapishanede öldüğünü doğruladı.

Ölüm nedenin tespiti için morga kaldırılan Guzman'ın 13 Temmuz'da sağlığının bozulduğu, 20 Temmuz'da hastaneye sevk edildiği ve 5 Ağustos'ta ise taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Birkaç gün önce sağlık durumu tekrar kötüleşen Guzman'ın, Sağlık Bakanlığından gelen bir doktor tarafından muayene edildiği bildirildi.

Guzman kimdir

Peru'nun Arequipa kentine bağlı Molleno kasabasında 1934'te doğan Guzman, ülke tarihinin en kanlı örgütlerinden Aydınlık Yol örgütünün kurucusu ve lideri olarak kabul ediliyor.

Guzman, 12 Eylül 1992'de Ulusal Terörle Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon sırasında başkent Lima'nın Surquillo semtinde yakalandı.

10 yılda 70 bin aşkın kişi öldü

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun (CVR) tahminlerine göre, Peru'da 1980-1990'ı kapsayan 10 yıllık zaman diliminde 70 bini aşkın kişi, terörist eylemler nedeniyle ve terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybetti.

Aydınlık Yol örgütü, 1970'lerden itibaren bölgede gücünü artırarak 1980'lerde silahlı mücadele eylemleri yürütmeye başladı. "Halk savaşı" yürüttüğünü iddia eden Maocu örgüt, Guzman liderliğinde Peru'da komünizmi inşa etmeyi hedefliyordu.

Devletin 1990'lı yıllardan itibaren etkili operasyonları sayesinde örgütün önde gelen liderleri yakalanmış ve geri kalan üyeleri, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nin kokain üretimi yapılan küçük bölgelerine dağılmıştı.

Örgütün kurucularından Guzman ile 10 önemli üyenin Nisan 2002'de yakalanarak hapsedilmesi Aydınlık Yol'u bitirme noktasına getirmişti.

Peru'da 14 Ekim 2010'da örgütün üst düzey komutanlarından Edgar Mejia ve Şubat 2012'de ise Florindo Flores'in bir operasyonda yakalanması Aydınlık Yol'a vurulmuş son büyük darbe olarak kayıtlara geçmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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