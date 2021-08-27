Son dakika haber: Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
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Son dakika haber: Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz

Son dakika haber: Pentagon: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün sadece 1 intihar saldırısı olduğunu, ilk haberlerin aksine ikinci bir patlama olduğuna inanmadıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün sadece 1 intihar saldırısı olduğunu, ilk haberlerin aksine ikinci bir patlama olduğuna inanmadıklarını açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil'deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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