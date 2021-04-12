Son dakika haber... Pentagon'dan Kovid-19'u tespit eden mikroçip
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Son dakika haber... Pentagon'dan Kovid-19'u tespit eden mikroçip

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haber... Pentagon'dan Kovid-19'u tespit eden mikroçip

Son dakika haber: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi. Bilim insanların geliştirilen mikroçipin,  salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı aşı ve ilaç üretimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi. Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi'nde (DARPA) görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri cihazda, deri altına sokularak koronavirüs enfeksiyonunu tespit edebilecek bir mikroçip geliştirdi. Bilim insanları, kovid-19 şüphesi taşıyan söz konusu kişinin diyalize bağlandığında koronavirüsü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

HER HAREKETİN İZLENMESİ HEDEFLENİYOR

Geliştirilen çipin ülkedeki CBS televizyonunda yayınlanan '60 Minutes'te' ilk kez görüntülendi.DARPA yetkililerinin katılığı televizyon programında yaptığı açıklamada, herhangi bir  kişide Kovid-19'u önceden tespit edebilen bir mikroçip geliştirildiğini söyledi. Yetkililer, Pentagon'un, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını ifade etti. DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn katıldığı programda, sürekli olarak kanı test etmek için tasarlanmış doku benzeri bir jel gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepburn'ün, "Onu derinizin altına koyuyorsunuz, size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor ve bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor" dedi.  Öte yandan, DARPA'daki görevli bilim insanlarının geliştirdiği bir başka icadın ise, diyaliz makinesine yerleştirilen kandan virüsü temizleyen bir filtre olduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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