Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

10.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:56

Pendik'te ticari aracın, emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Pendik'te ticari aracın, emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu Aydınlı Kavşağı yakınında 34 BPV 721 plakalı otomobili arıza yapan İbrahim Düzer (58), aracını tamir etmek için emniyet şeridinde durdu.

Bu sırada aynı yönde seyreden Can Y'nin kullandığı 34 ST 6745 plakalı hafif ticari araç, Düzer'in otomobiline arkadan çarptı.

Kazada Düzer, otomobilinin altında kalırken, Düzer'in yanında bulunan Murat Dindar da yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Düzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Dindar, ambulans ile hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından İbrahim Düzer'in cenazesi, otomobilinin altından çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet şeridinde duran otomobile çarpan sürücü Can Y. gözaltına alınarak, Pendik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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