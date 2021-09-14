Son dakika... PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Pendik'te trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan Kavga diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Pendik Şeyhli Köprüsü üzerindeki ışıklarda, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden sürücüleri çevrede bulunan vatandaşlar ayırmaya çalışırken, kavga diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.