Son dakika... PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Haberler
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Son dakika... PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Pendik'te trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Pendik'te trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan Kavga diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Pendik Şeyhli Köprüsü üzerindeki ışıklarda, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden sürücüleri çevrede bulunan vatandaşlar ayırmaya çalışırken, kavga diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Son dakika... PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Son dakika... PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

Son dakika... PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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