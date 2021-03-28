Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: "Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür"
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Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: "Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: 'Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür'

Son dakika haberi: Pendik'te bir işyerine ait bacadan çıkan dumanlar telaşa neden oldu.

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Pendik'te bir işyerine ait bacadan çıkan dumanlar telaşa neden oldu. Kısıtlama olmasına rağmen korona virüsü unutan vatandaşlar adeta sokağa döküldü. Çevredeki bir vatandaş ise kalabalığı göstererek, "Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür" diyerek tepki gösterdi.

Yangın, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine ait mangallardan çıkan duman bacadan biriken yağla birleşince dumanlar yükselmeye başladı. Yaşanan olay sonrası yükselen dumanları farkeden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipleri bacadan çıkan yoğun dumana müdahale etti. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kısıtlamasına olmasına rağmen itfaiye ekiplerini gören çevredeki vatandaşlar adeta sokaklara döküldü. Çevredeki bir vatandaş ise kalabalığı göstererek duruma isyan etti.

"Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür"

Olaya ilişkin konuşan işyeri sahibi Hızır Mimaroğlu, "Biz burada paket servisi için dükkanımızı açtık. Mangalların kızışması ile bacadaki yağlar bir araya gelince dumanlar yükseldi. Burada büyük bir yangın yok. Burada vatandaşlar toplandı. Sokağa çıkma yasağı var. Korona virüs var. Asıl yasak olan bu. Bu kalabalığa müdahale edilmesi lazım. Herkes iç içe geçmiş durumda. Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: 'Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür'
Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: 'Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür'
Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: 'Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür'
Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: 'Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür'
Son dakika haber... Pendik'te yangın çıktı, vatandaş isyan etti: 'Bu yangın bizi öldürmez ama korona virüs öldürür'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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