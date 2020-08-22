Son dakika haber! Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa haberi: Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Türkmenistanlı kadının katil zanlısıyla internette tanıştığı ortaya çıktı.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova (47) isimli kadın öldürülmüştü. Rejepova'nın ölüdürülmesine ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Türkmenistan uyruklu Annamuhammet Y. (29) isimli erkek şahısı gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, Türkmenistanlı kadının katil zanlısıyla internette tanıştığı ortaya çıktı. Zanlının, aralarında geçen bir tartışmanın ardından kadını öldürdüğü belirlendi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA