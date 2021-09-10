Son dakika haber: PENDİK'TE TIR KAZASI; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

PENDİK'TE TIR KAZASI; KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/ PENDİK'te yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, park halindeki servis minibüsüne çarptı. TIR, yol boyunda bulunan duvara çarparak, dururken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba saat 19.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, servis minibüsüne çarptı. TIR, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"SON ANDA KENDİNI DIŞARIYA ATMIŞ"

Kaza olduktan sonra sesleri duyan Ümmet Duman, "Biz içeride oturuyorduk. Bir gürültü duyduk. Baktığımızda TIR oraya çarpmış. Toz duman oldu ortalık. TIR'ın içerisinden son dakika atmış kendini. Biz de yardım ettik hemen. Yukarıda bir servis aracına vurarak buraya gelmiş" dedi