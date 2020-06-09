Son dakika haber... Pendik'te polise ateş açan şüpheli aranıyor Son dakika güncel haberi... Pendik'te polise ateş açan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Pendik'te polise ateş açan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi civarında meskun mahalde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibe bir el ateş edildi.

Şüpheli, tutukluk yapması üzerine silahını atarak yaya şekilde kaçtı.

Çalışma yapan ekipler, zanlının Ö.V.Y. olduğunu ve Tuzla'da ikamet ettiğini tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA