Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
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Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Pendik'te özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pendik'te özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Pendik, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin dışındaki jeneratör odasında saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastane çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan ve can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor.

Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberleri | İSTANBUL-PENDİK'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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