Pendik'te özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik'te özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan hastanenin bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastane çalışanlarının yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bazı cihazlar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu