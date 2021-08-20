Pendik'teki orman yangını havadan görüntülendi
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Pendik'teki orman yangını havadan görüntülendi

Pendik'teki orman yangını havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi.

Pendik'te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan, havadan da helikopterle müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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