Pendik'te metro inşaatındaki patlama araç kamerasına böyle yansıdı

Pendik'te metro inşaatındaki patlama araç kamerasına böyle yansıdı Pendik'te bulunan bir metro istasyonu inşaatında meydana gelen patlama, seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.