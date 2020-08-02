Son dakika haber: Pendik'te mağazadan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı Son dakika gelişmesine göre Pendik'teki bir mağazadan tekstil malzemesi çalan iki kişi aynı gün yakalandı.

Pendik'teki bir mağazadan tekstil malzemesi çalan iki kişi aynı gün yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz Pazar günü Harmandere Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yaklaşık 20 bin TL değerinde tekstil malzemesinin çalındığı ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.

Hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve çevresinde çalışma yapan ekipler olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Çeçenistan uyruklu Shamıl G. (46) ve Amır I. (25) isimli şüphelileri Sarıyer'de yabancı plakalı bir araç içerisinde aynı gün gözaltına aldı.

Polis, araç içerisinde yaptığı aramada mağazadan çalınan 71 parça eşofman, ayakkabı, tişört, ceket, gömlek, pantolon ve benzeri malzemeleri ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA