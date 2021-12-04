Son dakika haber... Pendik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te motosiklet ve bisiklet malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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