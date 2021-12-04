Son dakika haber... Pendik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Pendik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Pendik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Pendik'te motosiklet ve bisiklet malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te motosiklet ve bisiklet malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber... Pendik'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI

SARIYER'DE AŞIRI HIZLI LÜKS OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 3 AĞIR YARALI

 Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title