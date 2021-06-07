Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI
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Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: PENDİK'te park halindeki TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı.

PENDİK'te park halindeki TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Esenler Mahallesi Salkım Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pazarcılık yapan Diyar Taştan'ın kullandığı 34 ZUJ 96 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a çarptı. Kazada sürücü Diyar Taştan, kamyonetin direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra itfaiye erleri kamyonetin kapısını keserek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan Diyar Taştan, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede bulunan görgü tanığı bir kişi Arkadaşımızın aslında şoförlüğü iyiydi. Ama nasıl oldu anlayamadık. Muhtemelen aracın kontrolünü kaybetti dedi. Hastaneye kaldırılan sürücü Taştan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: PENDİK'TE FECİ KAZA TIRA ÇARPAN KAMYONET ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI - Haberler
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