Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

Son dakika haberine göre Pendik'te bir özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te bir özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Hizmete ara verilmesi nedeniyle önceden boşaltılan hastanede çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tıbbi malzemeler küle döndü. Yangının çıktığı hastane havadan görüntülendi.

Pendik'te 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alınan bilgilere göre yangın, hizmete bir süreliğine ara vermiş hastanenin bodrum katında çıktı. Yangının çıkmasıyla zemin katta bulunan tıbbi malzemeler küle döndü. Çıkan yangın anlarını çevredekiler panik ile izledi.

Özgür Söyler çıkan yangın anlarını anlattı. Söyler, "Hastane hizmete ara vermişti. Depo kısmında yangın çıkmış. Tıbbi malzemeler vardı onlar tutuştu sanırım. Dumanları görünce biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Yarım saat boyunca yanmaya devam etti. Mahallede de kısa süreli bir panik oluştu. İtfaiye ekipleri şimdi zaten müdahale ediyorlar" dedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıktığı hastane havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

 Tedaviyi bir türlü kabul etmiyor! Pencereden atlamak isteyen yaşlı kadını oğlu son anda yakaladı

Tedaviyi bir türlü kabul etmiyor! Pencereden atlamak isteyen yaşlı kadını oğlu son anda yakaladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülşen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Angela Merkel Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Pendik'te hastanede yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:44:42. #1.17#