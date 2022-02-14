Son dakika haber! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA, Adem Koç - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ramazanoğlu Mahallesi Gürsu Sokak'taki atık kağıt toplama deposunda, işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi, depodaki bazı bölümlerde hasar oluştu.

AA / Adem Koç - Güncel

İtfaiye, Yangın, Pendik, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title