Son dakika haber: PENDİK SAHİL YOLUNDA KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI
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Son dakika haber: PENDİK SAHİL YOLUNDA KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI

Son dakika gündem haberine göre Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAPendik Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan hafif ticari araca bir otomobil çarptı.

29.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:20

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Pendik Sahil Yolu'nda hatalı dönüş yapan hafif ticari araca bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Doğu Mahallesi mevkii sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 34 KM 7650 plakalı araç Kadıköy istikametine dönmek için 'U dönüşü' yaptığı sırada, Selim Er'in kullandığı 35 AFT 924 plakalı otomobil araca ortadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için sahil yolu Kadıköy istikametini bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 'i ağır 4 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Selim Er, Sahil yolunda yeşil ışıkta ilerlediğim sırada araç bir anda önüme çıktı. Kaçacak yerim olmadı için kaza gerçekleşti. Hatalı dönüş yaptı. Şoktayım şu anda diye konuştu.

Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son dakika haber: PENDİK SAHİL YOLUNDA KAZA 1'İ AĞIR 4 YARALI

Kaynak: DHA

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