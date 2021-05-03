Pendik marinada lüks teknede yangın
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Pendik marinada lüks teknede yangın

Pendik marinada lüks teknede yangın
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

PENDİK Marina'ya bakım için getirilen 25 metre uzunluğundaki lüks teknede yangın çıktı.

PENDİK Marina'ya bakım için getirilen 25 metre uzunluğundaki lüks teknede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yangın, saat 15.30 sıralarında Pendik Marina'da bulunan bir teknede çıktı. Marinaya bakım için getirilen 25 metrelik lüks tekne çekek alanına çıkarıldı. Bakımına başlanan teknede bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, teknenin iç kısmında çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. 


- İstanbul
Pendik marinada lüks teknede yangın
Pendik marinada lüks teknede yangın
Pendik marinada lüks teknede yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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