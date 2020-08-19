Son dakika haber: Pendik Kaymakamlığından bir kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama Son dakika haberi... Pendik Kaymakamlığı, bir çocuğun hayatın kaybettiği, bir çocuğun da yaralandığı ev yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Pendik Kaymakamlığı, bir çocuğun hayatın kaybettiği, bir çocuğun da yaralandığı ev yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.40 sıralarında ilçemiz Esenyalı Mahallesi'nde ikamet amaçlı kullanılan evde yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine hemen itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir. Elim yangın sonucunda ikamette bulunan bir çocuğumuz hayatını kaybetmiş ve bir çocuğumuz hastanede tedavi altına alınmıştır. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yet verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA