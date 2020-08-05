Son dakika haber! Pendik Kaymakamlığından Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklam Son dakika 3. sayfa haberine göre Pendik Kaymakamlığından Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama Pendik Kaymakamlığı Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğünü belirtti.

Pendik Kaymakamlığından Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama

İSTANBUL - Pendik Kaymakamlığı Aydos Ormanında çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğünü belirtti.

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 11: 10 sıralarında yer alan Aydos Ormanı'nda yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine hemen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir. Toplam 1,6 Hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA