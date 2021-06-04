Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı

Son dakika haber: SİVAS'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Gürsel Polat (3), ağır yaralandı.

SİVAS'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Gürsel Polat (3), ağır yaralandı. Olay sırasında çocuğun babasının işte, annesinin de markette olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Fatih Mahallesi 44'üncü Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şeyma ve Tayfun Polat çiftinin tek çocuğu Gürsel Polat, evde kimsenin olmadığı sırada pencereye çıktı. Aşağı doğru sarkan Gürsel, beton zemine düştü. Durumu fark edenler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Gürsel Polat, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay sırasında Gürsel'in babasının işte, annesinin de markette olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras