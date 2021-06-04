Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı

Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras - Haberler | Güncel

Son dakika haber: SİVAS'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Gürsel Polat (3), ağır yaralandı.

SİVAS'ta, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Gürsel Polat (3), ağır yaralandı. Olay sırasında çocuğun babasının işte, annesinin de markette olduğu öğrenildi. 

Olay, saat 16.30 sıralarında, Fatih Mahallesi 44'üncü Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şeyma ve Tayfun Polat çiftinin tek çocuğu Gürsel Polat, evde kimsenin olmadığı sırada pencereye çıktı. Aşağı doğru sarkan Gürsel, beton zemine düştü. Durumu fark edenler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Gürsel Polat, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay sırasında Gürsel'in babasının işte, annesinin de markette olduğu öğrenildi. 


Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı
Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı
Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Kıras

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Ziya Selçuk Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Pencereden düşen 3 yaşındaki Gürsel ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:22:38. #1.15#

title