Son dakika haberleri: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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