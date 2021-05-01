Yıldırım bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı