Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının musallaya taşınması Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın yakınlarının üzüntüsü Cenaze namazının kılınması Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının askerler tarafından taşınması ADANA - Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda...
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının musallaya taşınması
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın yakınlarının üzüntüsü
Cenaze namazının kılınması
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının askerler tarafından taşınması ADANA - Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı için Adana'nın Ceyhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa