Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının musallaya taşınması Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın yakınlarının üzüntüsü Cenaze namazının kılınması Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının askerler tarafından taşınması ADANA - Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda...

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının musallaya taşınması

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın yakınlarının üzüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşının askerler tarafından taşınması ADANA - Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Kırmızı için Adana'nın Ceyhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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