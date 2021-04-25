Son dakika haber... Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP, silah ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haber... Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP, silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre -MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, bölgede terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, bölgede terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Son dakika haber... Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP, silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haber... Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP, silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haber... Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP, silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haber... Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP, silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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