MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız...
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MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız...

MSB: 'Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız... - Haberler
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