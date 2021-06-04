MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız...
MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı