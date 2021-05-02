Son dakika haber... Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika haber... Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haber... Pençe operasyonunda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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