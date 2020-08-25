Son dakika haber: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla süren Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği vurgulandı.

Kahraman Mehmetçiklerin tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulunan mühimmat ve sığınaklar METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda 100 mekanik fünye, 20 elektrikli fünye, 15 fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP, 48 uzaktan komuta alıcı cihaz, 4 ateşleme cihazı, 8 alıcı düzenek, 18 telsiz, 74 pil, 20 EYP dış kabı, 200 metre infilaklı fitil, 3 takım termal elbise, 2 termal şemsiye, 1 keskin nişancı gizleme elbisesi ele geçirildi."

Kaynak: AA