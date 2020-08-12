Son dakika haber | Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin'de ve Zap'ta tespit edilen toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin'de ve Zap'ta tespit edilen toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef alınmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA