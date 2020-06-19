Son dakika haber... Pençe-Kaplan harekatında 1 asker şehit oldu
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Son dakika haber... Pençe-Kaplan harekatında 1 asker şehit oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika haber... Pençe-Kaplan harekatında 1 asker şehit oldu
19.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde, 19 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmış, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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