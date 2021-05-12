Son dakika haber! Pelitözü Gölpark'taki hayvanlar ölüme terk edilmedi
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Son dakika haber! Pelitözü Gölpark'taki hayvanlar ölüme terk edilmedi

Son dakika haber! Pelitözü Gölpark'taki hayvanlar ölüme terk edilmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitözü Gölpark'ta yaşayan sokak hayvanları ölüme terk etmeyerek, mamalama ve yemleme işlemi yaptı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitözü Gölpark'ta yaşayan sokak hayvanları ölüme terk etmeyerek, mamalama ve yemleme işlemi yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Özel İdaresi tarafından belediyeye tahsisi iptal edilen Pelitözü Gölpark'ta yaşayan sokak hayvanları ve su canlılarının bakımsızlıktan halleri işler açıcıydı. Bir vatandaşın konuyu belediye bildirmesi üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri derhal Pelitözü Gölpark'a giderek sokak hayvanlarına için çeşitli noktalara mama bıraktı. Ekipler ayrıca gölette yaşayan ördekler içinde ekmek verirken, kuşlar içinde yem bıraktılar.

Öte yandan günde binlerce kişinin ziyaret ettiğini ve piknik yaptığı Pelitözü Gölpark, 17 günlük tam kısıtlama nedeniyle kimse gelemezken, bu nedenden dolayı buradaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorluk çekiyorlardı. - BİLECİK

Son dakika haber! Pelitözü Gölpark'taki hayvanlar ölüme terk edilmedi
Son dakika haber! Pelitözü Gölpark'taki hayvanlar ölüme terk edilmedi
Son dakika haber! Pelitözü Gölpark'taki hayvanlar ölüme terk edilmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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