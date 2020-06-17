Son dakika haber | Pekin'de Kovid-19 vakalarının yeniden artışı nedeniyle yaklaşık 356 bin kişiye test yapıldı
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Son dakika haber | Pekin'de Kovid-19 vakalarının yeniden artışı nedeniyle yaklaşık 356 bin kişiye test yapıldı

Son dakika güncel haberine göre Çin'in başkenti Pekin'de bir gıda pazarıyla bağlantılı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması dolayısıyla yaklaşık 356 bin kişiye test yapıldı.

Son dakika haber | Pekin'de Kovid-19 vakalarının yeniden artışı nedeniyle yaklaşık 356 bin kişiye test yapıldı
17.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:23

Çin'in başkenti Pekin'de bir gıda pazarıyla bağlantılı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması dolayısıyla yaklaşık 356 bin kişiye test yapıldı.

Pekin Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının artması sonucu salgınla mücadele çabaları artırıldı.

Şinfadi pazarında çalışanlar, pazarın yakınlarında oturanlar, pazarı ziyaret edenler ve kentteki tarım işçileri nükleik asit testine girdi.

Bu kapsamda 13 Haziran'dan itibaren 356 bin kişiye test yapıldı, 355 bin kişiye daha test yapılacak.

Açıklamada, test sonucunda kaç kişinin pozitif çıktığına ilişkin bilgi verilmedi.

Pekin'de bugün 44, dün de 31 yeni vaka tespit edilmişti. Kentte dün yerel hükümetin aldığı bir kararla kentte salgınla mücadelede alarm durumu 3'üncü seviyeden 2'nci seviyeye çıkarılmış, bu kapsamda tüm okullarda eğitime ara verilmişti.

Kentteki 2 havalimanından eyaletler arası uçuş yasaklanmış, bu nedenle 1255 sefer iptal edilmişti. Şinfadi pazarıyla bağlantılı alınan tedbirlerde müze, kütüphane, sanat galerileri ve parkların ziyaretçi trafiğinin de normal kapasitenin yüzde 30'unun üzerinde olamayacağı açıklanmıştı.

Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 265 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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