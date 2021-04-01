Son dakika haber... Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz."
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.
Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır