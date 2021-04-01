Son dakika haber... Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz."
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Son dakika haber... Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz."

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Pekcan: 'Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.'

Bir son dakika haberine göre Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz.

Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Pekcan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, hep birlikte ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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