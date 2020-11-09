Son dakika haber | Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."

Edinilen son dakika haberine göre Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz.