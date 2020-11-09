Son dakika haber | Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."

09.11.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:24
Son dakika haber | Pekcan:

Edinilen son dakika haberine göre Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz.

Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

İlgili Haberler

Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Son dakika ekonomi: WNA Genel Müdürü León: 'Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi'
Son dakika ekonomi: WNA Genel Müdürü León: "Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tablo
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tablo
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Pınar Deniz Timur Selçuk Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ali Şansalan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Pekcan: "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:24:31. #1.15#
title