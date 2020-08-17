Son dakika haber: Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını,...
Son dakika haberi: Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz.
17.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:39
Pekcan: "Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz."
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Kaynak: AA