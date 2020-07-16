Son dakika haber | Pazaryeri'nde kadınların el emeği ürünleri sergilendi Son dakika habere göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen ağaç oymacılığı ve çömlekçilik kursuna katılanlar, eserlerini ilçe merkezinde sergiledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen ağaç oymacılığı ve çömlekçilik kursuna katılanlar, eserlerini ilçe merkezinde sergiledi.

Pazaryeri Belediyesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından açılan ağaç oymacılığı ve çömlekçilik kursuna katılan 45 kadın, protokol üyelerinin açılışını yaptığı sergide yer alan ürünlerini ilçe halkına tanıttı.

Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin de sergiyi gezerek bilgi aldı.

Tekin, AA muhabirine, 7 ay önce başlayan kursların meyvelerini verdiğini söyledi.

Tüm kadınlara teşekkür eden Tekin, şöyle konuştu:

"Hanımlarımızın yaptığı eskimeye yüz tutmuş gelenekleri canlandırmak amacıyla böyle bir kursa başladık. Çok başarılı olduğunu gördük, inşallah Kovid-19 tehlikesi tamamen ortadan kalkınca daha kalabalık ve eğlenceli sergi açmayı planlıyoruz."

Kursiyerlerden Hacer Doğan da kurslarla toprağa dokunmanın güzelliğini yaşadığını ifade ederek, "Kovid-19'dan dolayı ancak bu kadar yapabildik. Bize bu fırsatı veren Belediye Başkanımız ve İŞKUR Müdürümüze, bizlere emek veren usta öğreticimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Usta öğretici Ümit Çolak ise kadınların hayallerini toprağa işlediğini, çok iyi işler çıktığını vurguladı.

Kaynak: AA