Son dakika haber | Pazaryeri Belediyesinden Marmaris yangınına yardım eli
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Son dakika haber | Pazaryeri Belediyesinden Marmaris yangınına yardım eli

Son dakika haber | Pazaryeri Belediyesinden Marmaris yangınına yardım eli
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, orman yangınıyla mücadele eden Muğla'nın Marmaris ilçesine destek olmak amacıyla 2 kamyonet ile yardım malzemeleri gönderdi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, orman yangınıyla mücadele eden Muğla'nın Marmaris ilçesine destek olmak amacıyla 2 kamyonet ile yardım malzemeleri gönderdi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülme çalışmalarına katılanlar için, su, iş eldiven, yanık ve ağrı kesici krem, iç çamaşırı, el feneri, pil, ıslak ve normal havludan oluşan 2 kamyonet dolusu zaruri ihtiyaçları Marmaris Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasına teslim edildi.

Başkan Tekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm yurdumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birçok bölgede orman yangınlarıyla mücadele veriyoruz. Bununla ilgili biz de Pazaryeri Belediyesi olarak Marmaris'e yangın söndürmede canı pahasına çalışanların kullanması amacıyla karınca kararınca ilçe halkımızın destekleriyle hazırladığımız yardım kolilerimizi, o bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir nebze çözmek amacıyla araçlarımızı gönderdik. İnşallah en kısa zamanda yangınların söndürülmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini temenni ediyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz şu an ciğerlerimiz yanıyor. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun" dedi.

Son dakika haber | Pazaryeri Belediyesinden Marmaris yangınına yardım eli

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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