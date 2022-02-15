Son dakika haber | Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile yolları ayırdı

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Pazarspor, Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya ile sözleşmeyi karşılıklı feshederek yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da, üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ayrılığın ardından açıklama yapan Yıldırımkaya, "Benim için çok özel bir yeri olan, her zaman ilkleri yaşadığım, ilk profesyonel futbolculuk, ilk antrenörlük ve ilk teknik direktörlük görevine başladığım Pazarspor kulübünden, kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Hedefimiz play-off oynamak ve bir üst lige çıkmaktı. Özveriyle fedakarlıklarla bu zorlu lig mücadelesinde futbolcu kardeşlerimle birlikte çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Hepsine gösterdikleri iyi niyet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ayrılıklar üzücü de olsa her zaman kalbim, gönlüm ve ruhum Pazarspor la birlikte olacak" dedi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Spor