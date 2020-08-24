Son dakika haber: Pazarda kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Pazarda kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika haber: Pazarda kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı
24.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:54

Adana'da pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gönül Ercan, alışveriş için merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ndeki semt pazarına gitti.

Ercan'ın, tezgahları gezdiği sırada telefonunu pazar tablasının üzerine koymasından faydalanan bir kişi cep telefonunu alıp uzaklaştı.

Olayı gören bir esnafın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek araştırma başlattı. Ekipler, eşkalini belirlediği zanlıyı Ercan'a ait telefonla yakaladı.

Şüpheli Nurullah T. kelepçelenerek Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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