Son dakika haber: Pazarda kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Adana'da pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da pazarda alışveriş yapan bir kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Gönül Ercan, alışveriş için merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ndeki semt pazarına gitti. Ercan'ın, tezgahları gezdiği sırada telefonunu pazar tablasının üzerine koymasından faydalanan bir kişi cep telefonunu alıp uzaklaştı. Olayı gören bir esnafın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek araştırma başlattı. Ekipler, eşkalini belirlediği zanlıyı Ercan'a ait telefonla yakaladı. Şüpheli Nurullah T. kelepçelenerek Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kaynak: AA